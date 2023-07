Sie weiß, was zu tun ist, um erfolgreich auf Männerfang zu gehen: Doch die Wahrheit ist enttäuschend

Edmonton (Kanada) - Zu schön um wahr zu sein! Eine selbst ernannte Make-up-Spezialistin aus Kanada weiß ganz genau, was zu tun ist, um auf Dating-Plattformen erfolgreich auf Männerfang zu gehen. Doch die Wahrheit dürfte die meisten Verehrer einfach nur enttäuschen ...

Kaum zu glauben: Doch das ist dieselbe Frau! © Montage: TikTok/lashesandlosing

Diese Frau behauptet auszusehen wie Mariah Carey. Doch sie hat noch nicht mal Zähne!



Sarah Andres aus Kanada präsentiert sich gerne auf TikTok und Co. Doch die aparte junge Dame hat ein großes Geheimnis: Sie sieht längst nicht so aus, wie sie ihre Followern glauben machen will.

Die Zeitung "Daily Mail" kam der Frau unlängst auf die Schliche. In einem Video ist zu sehen, wie sich Sarah von einer attraktiven Blondine mit strahlend weißen Zähnen, roten Lippen, aufreizendem Make-up und einem üppigen Dekolleté in "etwas ganz anderes" verwandelt.

Viele (zumeist männliche) Follower waren einfach nur geschockt. "Das kann doch nicht dieselbe Person sein?", "Krank!" oder auch "Beängstigend, nicht wahr, Jungs, man kann nie wissen ...", hieß es in den Kommentaren.