Mindestens drei Tote und fast 300 Verletzte: Erneute Erdbeben erschüttern die Türkei

Antakya (Türkei) - Erneut hat in der Türkei die Erde gebebt . Im Abstand von drei Minuten haben zwei Beben mit Stärken von 6,4 und 5,8 die südöstliche Provinz Hatay erschüttert. Mindestens drei Menschen starben, 294 kamen in Krankenhäuser. Nach drei Verschütteten wird derzeit fieberhaft gesucht.

Schon wieder ein Erdbeben, schon wieder die Südost-Türkei. © Ugur Yildirim/DIA/AP/dpa

Das teilte die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul am Montag mit. Das Epizentrum habe im Bezirk Samandag gelegen. Die Menschen liefen in Panik auf die Straße, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Inzwischen hat der türkische Innenminister Süleyman Soylu (53) bestätigt, dass mindestens drei Menschen gestorben seien. 294 weitere Personen seien in Krankenhäuser gebracht worden, davon waren 18 schwer verletzt.

Gleichzeitig warnte der Minister die Menschen davor, erneut in ihre Häuser zu gehen.

Rettungskräfte in der Stadt Antakya arbeiten laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu daran, drei am Abend unter Trümmern eingeschlossene Menschen zu befreien.

Auch in Syrien wurden Verletzte registriert: Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte zählte am Montagabend 470 Verletzte in dem Land, die meisten davon im Raum Aleppo.

Bisher habe es 26 Nachbeben gegeben.