13.02.2023 14:03 1.112 YouTube-Star "Flying Uwe" reist in Erdbeben-Gebiet: "Die Realität ist viel schlimmer"

Der Streamer und Bodybuilder "Flying Uwe" (36) ist am Wochenende in das Erdbeben-Gebiet in die Türkei gefahren, um zu helfen.

Von Luisa Buck

Hamburg/Hatay - Der Streamer und Bodybuilder "Flying Uwe" (36) ist am Wochenende in das Erdbeben-Gebiet in die Türkei gefahren, um zu helfen. Der YouTuber "Flying Uwe" bat seine Community um Spenden, dann reiste er ins türkische Hatay. © Screenshot Instagram/flyinguwe (Bildmontage) Bei Instagram berichtete er seinen rund 675.000 Followern nun von seinen ersten Eindrücken. Nach 15 Stunden Fahrt sei er in der türkischen Provinz Hatay an der südlichen Grenze zu Syrien angekommen. "Vergesst alle Videos & Fotos, die ihr gesehen habt - die Realität ist noch viel schlimmer als gedacht und das Leid ist kaum zu ertragen", schrieb er in einem Post. Dazu veröffentlichte er ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er vor den Trümmern eines Gebäudes steht. Trotz der schrecklichen Umstände sei er von den Menschen vor Ort herzlichst empfangen worden. Er verteilte Spenden und sprach vor Ort mit Anwohnern, die das Erdbeben miterlebt hatten. Erdbeben Unter einer Bedingung: Innenministerin Faeser mit Visa-Versprechen für Erdbeben-Opfer! Darunter auch Ensar, der kleinere Erdbeben aus seiner Heimatstadt bereits kennt. Doch dieses Mal sei es ganz anders gewesen: Das Haus seiner Familie stürzte nach nur 30 Sekunden komplett ein, berichtete er Uwe. "Trotzdem, wir leben. Also das ist das Einzige, woran man sich festhalten kann." "Flying Uwe", der bei YouTube noch ausführlicher über seine Reise in das Erdbeben-Gebiet berichtet, ist inzwischen wieder in Istanbul, doch die Eindrücke hat er natürlich mitgenommen. "Es zerreißt mir das Herz, dass ich wieder nach Hause fahren kann und diese Menschen kein Zuhause mehr haben", erklärte er. "Flying Uwe" berichtet bei YouTube aus dem Erdbeben-Gebiet Der Influencer hatte seine Community zum Spenden aufgerufen Seine Community bedankte sich bei "Flying Uwe" für seinen Einsatz: "Einfach wirklich ehrenhaft von dir! Du machst genau das Richtige mit deiner Reichweite und dem Geld", schrieb etwa "Big Brother"-Gewinner Cedric Beidinger (29). "Danke, dass ihr die Menschen so unterstützt!", betonte Influencerin Healthy Mandy (28). Und GZSZ-Star Felix van Deventer (26) schrieb: "Danke, dass es solche Menschen wie dich gibt." Doch der Kraftsportler wiederum bedankte sich vor allem bei seiner Community, die all die Spenden, darunter Decken für die nun obdachlos gewordenen Menschen, erst möglich gemacht hatte: "Ihr seid die wahren Helfer."

Titelfoto: Screenshot Instagram/flyinguwe (Bildmontage)