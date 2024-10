Eineiige Zwillinge packen aus: Deshalb wollen sie sich in Zukunft nur einen einzigen Partner teilen

Gold Coast (Australien) - Die Schwestern April und Amelia (20) sind als eineiige Zwillinge auf die Welt gekommen. Für sie war es seit ihrer Geburt ganz normal, alles miteinander zu teilen. Auch in ihrem zukünftigen Leben möchten die Australierinnen durch nichts getrennt werden. Für ihre nächsten Partnerschaften haben die jungen Frauen deshalb einen ziemlich verrückten Plan.

Während man im Alltag stets als "Dreier" auftreten könnte, gibt es eine Sache, welche die Zwillinge trotzdem streng trennen möchten. "Unser Freund wird sich jeweils immer nur mit einer von uns sexuell einlassen. Mit einer nach der anderen", so April. Im Bett gibt es die identischen 20-Jährigen also ausnahmsweise nicht im Doppelpack.

Zum einen teilen die Zwillinge nicht nur ein ziemlich identisches Äußeres, sondern stehen auch auf denselben Typ Mann. Zum anderen kam es in der Vergangenheit, wenn die Frauen jeweils einen eigenen Freund hatten, immer wieder zu Eifersucht, da die Männer nicht mit der engen Bindung der Zwillinge klarkamen.

Wie die 20-Jährigen von der Gold Coast jetzt gegenüber News.com verrieten, wollen sie sich in der Zukunft schlichtweg einen Partner teilen.

Im Internet sind die 20-Jährigen für ihren anzüglichen Content bekannt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/maddisontwins

Trotzdem wird ihr nächster Freund voll auf seine Kosten kommen. Auch wenn er nicht gleichzeitig mit April und Amelia in die Kiste hüpfen darf, kann er sich auf einen aufregenden Wechsel zwischen den beiden Dunkelhaarigen freuen. "Vielleicht eine halbe Woche in einem Bett und die nächste halbe Woche im anderen", schlägt April vor.



Eifersucht soll dabei zwischen den Schwestern keine Rolle spielen. So etwas würde ihnen "niemals passieren", sind sich die australischen Zwillinge sicher. "Wir sind beste Freundinnen und machen alles als Duo."

Für ihren zukünftigen Partner haben die beiden schon ganz genaue Vorstellungen. "Wir hätten gern einen großen, gutaussehenden Mann mit Tattoos. Außerdem müsste er einen tollen Sinn für Humor und ein gutes Herz haben." Auch Muskeln und Bodenständigkeit müsste ihre neue Liebe im Gepäck haben.

Was andere über ihren geplanten "Dreier" sagen, sei ihnen ziemlich egal. "Wenn wir alle glücklich sind und niemanden verletzen, zählt die Meinung anderer nicht", ist Amelia überzeugt.

In den sozialen Medien haben sich April und Amelia in den letzten zwei Jahren vor allem mit ihrer freizügigen Art einen Namen gemacht. Mit anzüglichen Videos, die entweder eindeutige erotische Botschaften beinhalten oder eben vor Doppeldeutigkeit strotzen, sollen die Zwillinge laut News.com mittlerweile mehr als 8 Millionen Dollar (rund 7,2 Millionen Euro) verdient. Von dem Geld gönnten sich die "Sexfluencerinnen" eine Millionen-Villa an der Gold Coast.

Reich muss ihr zukünftiger Lover deshalb nicht unbedingt sein.