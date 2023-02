Single am Valentinstag: Julia verdient damit massig Geld!

Warschau - Wenn man das Sprichwort "Pech im Spiel, Glück in der Liebe" umkehrt, führt das in die Nähe der 24-jährigen Julia Wieniowa aus Polen. Sie scheint unglücklich zwischen alter und neuer Liebe festzustecken, aber hat richtig viel Geld am heutigen Valentinstag verdient.

Erfolg und Liebe müssen sich nicht ausschließen, aber gehen in Julias Leben noch nicht Hand in Hand. © montage:instagram/juliawieniawa

Julia Wieniawa ist seit knapp drei Monaten Single. Das Liebes-Aus zwischen ihr und dem 31-jährigen Schauspieler Nikodem Rozbicki aus Warschau verkündete das Paar nach knapp zwei Jahren Beziehung.

Seitdem wurde das Model zwar auch in Begleitung des polnischen Fußball-Nationalspielers Tymoteusz Puchacz (24) gesehen. Aber ebenso Bilder mit ihrem Ex füllten das Netz.

Wie Super Express berichtet, behauptet Julia offiziell weiterhin, dass sie Single ist und sich lieber auf ihre Arbeit konzentriert. Hier erfüllt sie nach eigenen Angaben bei Instagram drei Rollen: "Schauspielerin, Sängerin, Mädchenboss."

Aber so richtig glücklich scheint sie zwischen den beiden Männern nicht werden zu können.

Das hielt sie aber nicht davon ab, den international gefeierten Tag der Liebe zu nutzen, um richtig viel Geld zu verdienen. Denn im Februar war die 24-Jährige an gleich zwei Liebeskampagnen beteiligt, die ihr Konto füllten. Die erste Kampagne warb dafür, Schmuck zu verschenken. Die zweite Kampagne hatte es auf sexy Dessous abgesehen.

Mit der ersten Kampagne soll Wieniowa umgerechnet 100.000 Euro erhalten haben und für die zweite nochmal 30.000 mehr. Wie der Super Express weiter berichtet, könne man die Einnahmen "aus bezahlten Auftritten in den sozialen Medien" in Höhe von circa 250.000 Euro hinzurechnen. Knapp eine halbe Million Euro verdiente sie demnach zusammengerechnet in den Tagen vor und am Valentinstag.