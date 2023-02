Eurovision-Vorentscheid: DIESE deutschen Acts stehen in ganz Europa hoch im Kurs

Bevor es zum Eurovision Song Contest 2023 nach Liverpool geht, steht für Deutschland der Vorentscheid an. Zwei Songs kriegen die internationale Aufmerksamkeit.

Von Nico Zeißler

Köln - In 81 Tagen steigt der "Eurovision Song Contest" (ESC) in Liverpool. Bevor es auf die Insel geht, stehen für einige Länder noch Vorentscheide an. So auch in Deutschland, wo gleich zwei Songs die internationale Aufmerksamkeit bekommen.

Nur noch zwei Wochen, dann dürfen Zuschauer und Jury entscheiden, wer Deutschland am 13. Mai in Liverpool vertritt und unter den Augen von mehr als 180 Millionen TV-Zuschauern am ESC teilnimmt. Aber schon jetzt zeichnet sich relativ deutlich ab, welche der neun Acts des Vorentscheids "Unser Lied für Liverpool" zumindest international die größte Fanbase genießen. Über die Seite eurovisionworld.com, auf der auch die Wettquoten auf die einzelnen Länder einsehbar sind, haben Tausende Menschen die Interpreten samt ihrer Songs mit 0 bis 5 Sternen bewertet. Hier die bisherigen und nicht repräsentativen Ergebnisse.

"Unser Lied für Liverpool": Die Favoriten

Die Band Lord of the Lost gilt als einer der Favoriten beim deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool". © NDR/VDPictures

Stand 17. Februar, 14.30 Uhr, liegt dort die Dark-Rock-Band "Lord of the Lost" mit ihrem Song "Blood & Glitter" mit durchschnittlich 4,9 Sternen auf Rang 1. Für die Hamburger wurden auch die mit Abstand meisten Bewertungen (6570) abgegeben. Dicht dahinter folgt Patty Gurdy ("Melodies Of Hope"), die bei 2633 Votings im Schnitt ebenfalls sehr starke 4,8 Sterne holte.

Laut dem internationalen Publikum wird sich Patty Gurdy (Foto) ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lord of the Lost liefern. © NDR/Oliver Weisskopf

"Unser Lied für Liverpool": Das Mittelfeld

René Miller und Anica Russo. © Bildmontage: NDR/Max Klein, NDR/Jonas Huckstorf

Auf Platz 3 liegt derzeit René Miller ("Concrete Heart") mit 4,1 Sternen bei 1372 Bewertungen, dicht gefolgt von Anica Russo ("Once Upon A Dream", für die bei 1421 Abstimmungen durchschnittlich 4 Sterne entfielen. Die beiden Acts gehören - zumindest laut eurovisionworld.com - zum erweiterten Favoritenkreis. Im Schnitt auf 3,6 Sterne kommt neben Lonely Spring ("Misfit", 1181 Votings) auch Will Church ("Hold On", 1134 Votings). Trong kommt mit "Dare To Be Different" bei 1404 abgegebenen Stimmen auf 3,3 Sterne.

Lonely Spring. © NDR/Katharina Aigner

Will Church (l.) und Trong. © Bildmontage: NDR/Benjamin Süßkirch, NDR/Trang Nguyen

"Unser Lied für Liverpool": Die Underdogs