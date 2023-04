König Charles III. wünscht ESC-Teilnehmern Lord of the Lost "viel Glück!"

König Charles III. (74) von Großbritannien, spricht mit der Hamburger Band Lord of the Lost, die Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool vertreten wird. © Jonas Walzberg/dpa

Am 13. Mai wird die Hamburger Band "Lord of the Lost" Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest, kurz ESC, in Liverpool vertreten. Der Stadt also, aus dem die Beatles stammen, die den Grundstein ihrer Weltkarriere in Hamburg in den Clubs "Indra", "Kaiserkeller" und "Top Ten Club" rund um die Reeperbahn legten.

Nicht überraschend also, dass Charles in seiner Rede im Bundestag zu Beginn seines Staatsbesuchs auch die Pilzköpfe erwähnte.

Wörtlich sagte er: "Jüngere Generationen denken dabei vielleicht nicht nur an Brahms oder Byron, sondern auch an die Beatles oder Kraftwerk", in Anspielung auf die Verbindungen zwischen beiden Ländern.

"Der König hat uns viel Glück für unseren Auftritt in Liverpool gewünscht", zitiert t-online den Sänger der Hamburger "Lord of the Lost", Chris Harms (43).