"Ich will zum ESC!": Rae Garvey und Conchita Wurst coachen im neuen Format Talente zum Vorentscheid

Rae Garvey und Conchita Wurst unterstützen und coachen insgesamt 15 Talente und bringen einen von ihnen zum ESC-Vorentscheid in Berlin.

Von Nora Petig

Hamburg - "Ich will zum ESC!" lautet nicht nur der Sendungstitel eines neuen ARD-Formats, sondern auch der Wunsch von mehr als einem Dutzend Sängerinnen und Sängern, die hoffen, durch das Format am ESC-Vorentscheid in Berlin teilnehmen zu dürfen. Zu sehen ist das Ganze in der ARD Mediathek.

Rae Garvey (50) und Conchita Wurst (35) wollen einem Sänger oder einer Sängerin zur ESC-Teilnahme verhelfen. © NDR/André Kowalski "In der sechsteiligen Docutainment-Serie werden die beiden Coaches talentierte Hoffnungsträger begleiten, die sich in diesem Jahr als Gesangstalent beworben haben, um ihrem Traum ein Stück näherzukommen und in der Show 'Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024' als Act für den ESC in Schweden gewählt zu werden", teilte der Sender jetzt mit. Mit dabei sind: Anne (27) aus Hamburg

Apollson (22) aus Regensburg

Béranger (32) aus Berlin

Bibiane (26) aus Berlin

Celina (22) aus Bonn

Christos (20) aus Mindelheim

Esther (57) aus Delmenhorst

Florian (28) aus Künzelsau

Jamina (19) aus Hamburg

Luca (23) aus Berlin

Lyn (38) aus Günzburg

Marie (23) aus München

Paul (26) aus Leipzig

Sophie (32) aus Berlin

In dem Format wird gezeigt, welche Talente sich Conchita Wurst (35) und Rea Garvey (50) für ihre Teams aussuchen und wie sie mit ihnen arbeiten, heißt es weiter. Nur die besten Sängerinnen und Sänger schaffen es in die nächsten Runden. Während der Auditions treten sie laut Mitteilung mit Coversongs oder ihren eigenen Titeln an. Ihren ESC-Song finden die, die es in Folge sechs und damit in die Liveshow schaffen, zusammen mit ihren Coaches. Die Folgen eins bis drei sind ab Donnerstag, dem 25. Januar, in der ARD Mediathek zu sehen, die vierte Ausgabe ab Dienstag, dem 30. Januar.



Publikum stimmt im Finale live ab