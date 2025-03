Ärger um "Baller": Wird deutscher ESC-Beitrag jetzt disqualifiziert?

Köln - Das Duo Abor & Tynna tritt für Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Basel (Schweiz) an. Doch jetzt gibt es Ärger um ihren Siegersong "Baller". Droht gar die Disqualifikation?

Sängerin Tünde Bornemisza (24) hat mit ihrem Bruder Attila (19) als Duo "Abor & Tynna" den deutschen ESC-Vorentscheid gewonnen. © -/RTL/dpa

Aktuell wird heftig darüber diskutiert, ob der Titel in seiner Machart überhaupt den Regeln des Wettbewerbs entspricht. Denn "Baller" wurde unter Zuhilfenahme von Auto-Tune erstellt. Und das ist laut den Statuten strengstens verboten. Eigentlich.

Im offiziellen Regelwerk heißt es: "Bei Live-Auftritten der Acts ist in keinem Fall eine Tonhöhenkorrektur für Live-Gesang zulässig. Kein Teilnehmer darf so lippensynchron singen, dass der Eindruck entsteht, er würde singen, obwohl dies nicht der Fall ist."

Doch ausgerechnet der markante Refrain mit der Zeile "Balalalalalalalaller" enthält eindeutig Auto-Tune-Elemente, um einen gewissen klanglichen Effekt zu erzeugen. Beim ESC dürfte Tynna die künstlich gepitchten Text-Stellen nicht mitsingen.

Genau das hat die 24-jährige Österreicherin im Finale des deutschen Vorentscheids aber in Teilen getan - egal ob scheinbar oder tatsächlich. Sollte sie das auch in Basel so machen, droht ihr im Nachgang die Disqualifikation.