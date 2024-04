Neues Erfolgskonzept für Deutschland? So will TV-Entertainer Stefan Raab den ESC retten

Die letzte deutsche ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut (32) wurde bereits 2009 von Entertainer Stefan Raab (57) entdeckt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Um das zu ändern und die deutschen Chancen auf einen Erfolg bei dem Musik-Wettbewerb endlich zu erhöhen, hat sich Raab nun offenbar ein "konkretes Rettungskonzept" für den Vorentscheid zum ESC überlegt. Das berichtet zumindest das Branchenmagazin "DWDL".

Demnach habe der 57-Jährige gemeinsam mit Mitstreiter und Medienmanager Daniel Rosemann sein Konzept sogar schon bei den großen deutschen Fernseh-Sendern vorgestellt - sowohl ARD und ZDF als auch RTL und ProSieben sollen mit im Boot sein.

Und Raabs Konzept ist durchaus innovativ! Denn alle vier Sender sollen gleichermaßen am Vorentscheid zum ESC beteiligt werden.

Konkret sieht Raabs Idee so aus: Während ZDF, RTL und ProSieben jeweils eine eigene Show in einem gemeinsamen Studio produzieren, sollen die Sieger der einzelnen Runden anschließend in einer großen Finalshow im Ersten gegeneinander antreten. Der Gesamtsieger soll Deutschland dann schließlich beim ESC vertreten.