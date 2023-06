09.06.2023 18:32 200 Quadratmeter in Flammen! Brand sorgt für längeren Stau im Norden

Von Bastian Küsel

Padenstedt-Kamp - Großeinsatz für die Feuerwehr: Am Freitagnachmittag hat es auf einer Wiese neben der B205 in Padenstedt-Kamp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gebrannt. Die Straße musste voll gesperrt werden. In Padenstedt-Kamp haben am Freitagnachmittag rund 200 Quadratmeter einer Wiese in unmittelbarer Nähe zur B205 gebrannt. © Tom Nyfeler Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 15.09 Uhr über das Feuer informiert. Demnach waren aus noch ungeklärter Ursache rund 200 Quadratmeter einer Wiese in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und brachte die Flammen nach circa einer Stunde unter Kontrolle. Feuerwehreinsätze Tödliches Feuer-Drama: Für Schülerin (†13) kommt jede Hilfe zu spät Die B205 musste in der Zwischenzeit voll gesperrt werden, was für einen längeren Stau sorgte. Mittlerweile ist die Straße wieder frei. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht.

