06.05.2023 10:25 70.000 Euro Schaden: Dachstuhl von Mehrfamilienhaus gerät in Brand

Von Eric Mittmann

Weißenfels - Ein Dachstuhlbrand an der Müllnerstraße in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) beschäftigte am Freitagnachmittag zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften. Ein Dachstuhlbrand in Weißenfels forderte am Freitagnachmittag den Einsatz der Feuerwehren aus Weißenfels und Naumburg. © Feuerwehr Weißenfels Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 14.30 Uhr ausgebrochen. Die insgesamt 21 Bewohner des Hauses blieben glücklicherweise unverletzt und konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren aus Weißenfels und Naumburg eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Etwa 70 Einsatzkräfte inklusive des Rettungsdienstes waren vor Ort, wie TAG24 erfuhr. Mithilfe zweier Drehleitern machten sie sich an die Brandbekämpfung. Sowohl die Müllnerstraße als auch die Tagewerbener Straße mussten dazu vorübergehend gesperrt werden. Die Bewohner der angrenzenden Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Feuerwehreinsätze Stromausfall in Aschaffenburg: Krankenhaus notversorgt und mehrere Brände Gegen 16.45 Uhr war der Brand schließlich gelöscht. Die Feuerwehr machte sich daraufhin daran, das Haus nach Glutnestern zu überprüfen. Erste vorsichtige Schätzungen der Polizei bezifferten den Schaden auf mindestens 70.000 Euro. "Zudem wurden durch herabfallende Dachziegel zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt", hieß es in einer Mitteilung. Das Mehrfamilienhaus kann vorerst nicht betreten werden. Die Bewohner wurden durch den Eigentümer bis auf Weiteres anderweitig untergebracht. Das Feuer war laut Polizei gegen 14.30 Uhr ausgebrochen. Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar. © Feuerwehr Weißenfels Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mindestens 70.000 Euro. © Feuerwehr Weißenfels Wie es zu dem Brand gekommen war, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr Weißenfels