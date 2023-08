02.08.2023 06:37 Anwohner beobachten dichten Rauch und schlagen Alarm: Feuer in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr in Solingen (Kreis Mettmann) hat einen Wohnungsbrand gelöscht, der am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen war.

Solingen - Ein in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Solingen (Kreis Mettmann) ausgebrochener Brand ist von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen am Dienstagabend rasch ablöschen. © Tim Oelbermann Anwohner eines Nachbargebäudes hatten die Feuerwehr am Dienstagabend gegen 20.55 Uhr alarmiert, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung aus dem betroffenen Wohnhaus an der Cronenberger Straße beobachtet hatten, wie die Kameraden mitteilten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass sich keine der 15 in dem Wohnhaus gemeldeten Personen mehr im Gebäude befand. Nach ersten Erkenntnissen hatte Mobiliar im Wohnzimmer in Flammen gestanden. Die Ursache für den Brand ist bisher jedoch unklar, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Zur Schadenhöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Bis auf die Brandwohnung konnten alle Bewohner bereits am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

