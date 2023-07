Asyl-Unterkunft in Salzwedel brennt: War es Brandstiftung?

Salzwedel - Am späten Dienstagabend brannte die Fassade einer Asylunterkunft im Norden Sachsen-Anhalts. Die Brandursache ist derzeit ein Rätsel.

An der Fassade einer Flüchtlingsunterkunft in Salzwedel war in der Nacht ein Brand entstanden. © Polizeiinspektion Stendal

Gegen 23.35 Uhr brach das Feuer an der Hausecke der Unterkunft in der Fabrikstraße in Salzwedel aus. Der Brand fraß sich Richtung Dach empor und beschädigte eine Fläche von vier mal eineinhalb Metern.

Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich über 40 Personen unterschiedlicher Nationalitäten im Haus.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so das Übergreifen auf den Rest der Unterkunft verhindern, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.

Zwar wurde die Fassade massiv beschädigt, das Haus ist aber weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Wie das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch ein Rätsel. Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.