17.09.2023 07:25 Auf Firmengelände nahe Bonn: Vollbrand hält Feuerwehr stundenlang in Atem

In Alfter bei Bonn hat es am Samstagabend einen heftigen Brand in einem Wohngebiet gegeben. Die Feuerwehr konnte eine Katastrophe verhindern.

Von Maurice Hossinger

Alfter - Auf einem Gelände in Alfter (Rhein-Sieg-Kreis) nahe Bonn hat es am gestrigen Samstagabend einen heftigen Brand gegeben. Verletzte Personen gab es dabei aber glücklicherweise nicht. Durch den Vollbrand auf dem Gelände kam es zu einer gewaltigen Rauchentwicklung. © Marius Fuhrmann Das gab die Feuerwehr in der Nacht zum heutigen Sonntag bekannt. Gegen 20.37 Uhr berichteten demnach mehrere Anrufer über den Brand auf dem landwirtschaftlichen Gelände auf der Straße "Görreshof". Umgehend ausgerückte Einsatzkräfte mussten gleich bei ihrer Ankunft feststellen, dass das Feuer drohte, auf mehrere Gebäude überzugreifen. Feuerwehreinsätze Zwei Autos in Brand: Polizei muss Löscharbeiten selbst übernehmen Nur ein schnelles Eingreifen der Feuerwehrleute konnte verhindern, dass sich der Brand auf anliegende Schuppen, Anbauten und Wohngebäude ausdehnte. Dennoch kam es nach Angaben der Feuerwehr zu mehreren Explosionen von Gasflaschen, die in einem Schuppen gelagert worden waren. Die Feuerwehr kämpfte am Boden und in der Luft gegen die Flammen. © Marius Fuhrmann Trotz der heftigen Szenen vor Ort wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist am heutigen Sonntagmorgen noch unklar. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 5.30 Uhr beendet werden.

