MediaMarkt verwandelt sich in Flammen-Meer

Mosbach - Ein Elektromarkt in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) steht in Vollbrand.

Dichter, schwarzer Rauch liegt über dem nordbadischen Mosbach. © Marco Priebe

Am heutigen Montagnachmittag wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Vollbrand eines MediaMarkts in Mosbach-Neckarelz gerufen.

Laut Polizeiangaben waren die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr am Ort des Geschehens eingetroffen. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen am Gebäude in der Pfalzgraf-Otto-Straße bereits meterhoch in den nordbadischen Nachmittagshimmel, woraufhin der Einsatzbereich weiträumig abgesperrt und die angrenzenden Gebäude evakuiert wurden.

Die Feuerwehr war auch in den frühen Abendstunden noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Zur Brandursache kann gegenwärtig noch keine Auskunft erteilt werden, diese sei Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Wie hoch der durch das Feuer entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.