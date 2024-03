16.03.2024 08:45 Brand auf MVB-Gelände im Herrenkrug!

In der Herrenkrugstraße in Magdeburg kam es am Freitag zu einem Brand auf dem dortigen MVB-Gelände.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Freitagnachmittag kam es in der Herrenkrugstraße zu einem Brand. Auf dem Gelände der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) war ein Feuer ausgebrochen. Wie genau es zu dem Brand kam, ist noch unklar. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler Nach Angaben der Feuerwehr Magdeburg wurden die Einsatzkräfte zu einem vermeintlichen Küchenbrand gerufen. Beim Eintreffen der Kameraden drang Rauch aus der dortigen Reparaturhalle für Straßenbahnen. Hier war ein Aufenthaltsraum in Brand geraten. Die Flammen konnten durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben.

