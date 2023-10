15.10.2023 14:38 Brand in Erfurter Autohaus: Zwölf Fahrzeuge in Flammen

In einem Autohaus in Erfurt sind am Sonntagnachmittag mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In einem Autohaus in Erfurt sind am Sonntagnachmittag mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Laut Medienberichten war das Feuer gegen 11.15 Uhr auf einem Gelände eines Autohauses in der Justus-Liebig-Strasse ausgebrochen. Im Anschluss brannten insgesamt zwölf Fahrzeuge. Um Elektroautos soll es sich jedoch nicht gehandelt haben, heißt es. Zur genauen Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Ein Sprecher der Polizei sagte gegenüber dem MDR allerdings, dass aller Wahrscheinlichkeit nach ein technischer Defekt in einem Auto das Feuer verursacht habe. Die Flammen seien dann auf die anderen Fahrzeuge übergesprungen. Das Feuer konnte anschließend schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach rund zwei Stunden war der Brand dann vollständig gelöscht. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch zwei Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Wegen des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich des Autohauses. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Zur Schadenshöhe lagen noch keine Informationen vor.

