07.05.2023 09:12 Brand in Erfurter Mehrfamilienhaus: Bewohner evakuiert

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Johannesstraße ist es am späten Samstagabend gekommen. Mehrere Bewohner wurden evakuiert.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am späten Samstagabend in der Erfurter Johannesstraße gekommen. Mehr als 20 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Wie die Polizei mitteilte, kam es in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die Ursache sei bislang unklar, erklärten die Beamten am frühen Sonntagmorgen. Den Angaben nach mussten gegen 22.15 Uhr mehr als zwanzig Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurden mit circa 15.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

