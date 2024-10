Celle - Bei einem Dachgeschossbrand in Celle sind drei Personen verletzt worden.

Die Wohnung brannte in voller Ausdehnung. Derzeit dauert der Einsatz noch an. © Freiwillige Feuerwehr Celle

Der Einsatz in Klein Hehlen dauere derzeit noch an, so Stadtpressewart Florian Persuhn. (Stand: 22 Uhr)

Das Feuer sei aber unter Kontrolle.