20.11.2023 16:11 Chemie-Unfall am Hafen: Zwölf Menschen verletzt

Bei einem Chemie-Unfall am Hafen in Bremerhaven sind am Montag zwölf Menschen verletzt worden.

Von Bastian Küsel

Bremerhaven - Alarm in Bremerhaven: Am heutigen Montag ist auf einem Containerschiff am Hafen ein unbekannter Stoff ausgetreten. Zwölf Menschen wurden verletzt. Bei einem Chemie-Unfall am Hafen in Bremerhaven sind am Montag zwölf Menschen verletzt worden. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die betroffenen Personen medizinisch versorgt und bei Bedarf in Krankenhäuser gebracht. Sie sind demnach von Atemwegsreizungen betroffen. Um was für einen Stoff es sich schlussendlich genau handelte, ist aktuell noch unklar. Gefahr für die angrenzende Bevölkerung besteht laut den Einsatzkräften aber nicht. Die Feuerwehrkräfte überprüfen derzeit den betroffenen Bereich. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, wird die Feuerwehr diese mitteilen.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa