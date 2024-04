12.04.2024 13:17 Chlorgas ausgetreten: Großeinsatz an Solinger Förderschule

In Solingen hat am Freitagmorgen ein größerer Feuerwehreinsatz an einer Förderschule stattgefunden. An einem Schwimmbecken war Chlorgas ausgetreten.

Von Patrick Richter

Solingen - In einer Förderschule in Solingen ist am Freitagmorgen Chlorgas ausgetreten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an dem Gebäude mit angeschlossenem Schwimmbad im Einsatz. Feuerwehrleute konnten mithilfe von Spezialanzügen die Ursache für den gefährlichen Chlorgas-Austritt feststellen. © Gianni Gattus Laut Informationen der Feuerwehr wurde der Alarm noch vor Unterrichtsbeginn am Freitagmorgen gegen 8 Uhr vom Hausmeister ausgelöst. Da sonst noch niemand in der Wilhelm-Hartschen-Förderschule auf der Liebigstraße war, wurde niemand verletzt. Die nach und nach eintreffenden Schüler wurden in einem benachbarten Gebäude des paritätischen Wohlfahrtsverbandes untergebracht und dort von den Lehrkräften und den Einsatzkräften betreut, berichten die Solinger Nachrichten. Die Feuerwehr konnte dann mit Schutzausrüstung das Gebäude betreten. Dort war die mögliche Ursache für das Leck schnell gefunden. An einer Pumpe die zum Schwimmbecken führt, war ein Chlorgas-Schlauch undicht. Die Schule soll am Montag wieder regulär öffnen, das Schwimmbecken bleibt bis zur vollständigen Reparatur durch eine Spezialfirma aber vorerst geschlossen.

Titelfoto: Gianni Gattus