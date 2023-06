01.06.2023 17:08 Dachstuhlbrand im Norden: Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz

Die Feuerwehr war am Donnerstag in Kaltenkirchen im Großeinsatz. An einem Mehrfamilienhaus war es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Verletzt wurde niemand.

Von Bastian Küsel

Kaltenkirchen - Großeinsatz in Kaltenkirchen (Schleswig-Holstein)! Am Donnerstagmorgen ist es an einem Mehrfamilienhaus zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Feuerwehr war am Donnerstag in Kaltenkirchen mit rund 60 Kräften im Einsatz. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Beamten gegen 9.08 Uhr über den Brand in der Schützenstraße informiert. Bereits auf der Anfahrt sowie beim Eintreffen vor Ort wurden die Einsatzkräfte Zeuge einer starken schwarzen Rauchentwicklung, weshalb sie zunächst von einem Vollbrand des Dachstuhls ausgingen. Wenig später stellte sich allerdings heraus, dass es auf einer circa zehn Quadratmeter großen Stahlbetondecke brannte - die Kräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten und brachten das Feuer unter Kontrolle. Um mögliche weitere Glutnester abzulöschen, mussten die Einsatzkräfte teilweise das Dach öffnen. Gegen 10.20 Uhr war das Feuer jedoch endgültig gelöscht. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Kaltenkirchener Innenstadt musste während des Einsatzes teilweise gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg