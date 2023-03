Einfamilienhaus steht in Flammen: Frau (†45) stirbt wenig später im Krankenhaus

Solingen - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Solingen ist eine Frau (45) ums Leben gekommen.

Feuerwehrkräfte hatten die leblose 45-Jährige im Inneren des Hauses entdeckt. © Gianni Gattus

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Feuer aus bislang unklarer Ursache am Mittwochnachmittag gegen 14.35 Uhr in dem Haus am Enzianweg ausgebrochen.

Alarmierte Feuerwehrkräfte entdeckten dann im Inneren der Räumlichkeiten eine leblose 45-Jährige, die unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo sie jedoch wenig später verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Verstorbenen um die Bewohnerin des Hauses, wie die Beamten erklärten.

Um die Todesumstände der 45-Jährigen und die Ursache für das Feuer zu klären, sei der Brandort am Donnerstag von der Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen untersucht worden.