Elf Vermisste nach Feuer in Ferienhaus an französischer Grenze

Colmar - In der Gemeinde Wintzenheim bei Colmar kam es am Mittwochmorgen zu einem heftigen Brand. Elf Menschen werden immer noch vermisst.

Die Einsatzkräfte suchen auf Hochtouren nach den Vermissten. © Patrick Kerber/dpa

Wie die zuständige Präfektur mitteilte, sei das Feuer gegen 6.30 Uhr in einer privaten Ferienunterkunft in der Hauptstraße ausgebrochen. Über die Hälfte des rund 500 Quadratmeter großen Gebäudes sei dabei in Brand geraten.

Den rund 76 Feuerwehrleuten gelang es, die Flammen zügig unter Kontrolle zu bekommen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs soll sich eine Gruppe Erwachsener aus der Stadt Nancy im Haus befunden haben. 17 Personen konnten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden.

Ein verletzter sowie ein unter Schock stehender Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zum aktuellen Zeitpunkt werden immer noch elf Personen vermisst.

Der Politiker Gérald Darmanin (40) äußerte sich bestürzt zu dem schrecklichen Ereignis. "Trotz des schnellen und mutigen Eingreifens der Feuerwehrleute, denen ich meine Anerkennung zolle, sind mehrere Opfer zu beklagen. Der Einsatz geht weiter", schreibt er auf Twitter.