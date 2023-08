01.08.2023 15:13 Feuer bricht in Müllheiz-Kraftwerk aus: Brandursache völlig unklar

Am Montagnachmittag war in einem Magdeburger Stadtteil ein Feuer in einem Müllheizkraftwerk ausgebrochen. Doch die Ursache ist unklar.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Montagnachmittag war in einem Magdeburger Stadtteil ein Feuer in einem Müllheizkraftwerk ausgebrochen. Doch die Ursache ist unklar. Die Feuerwehr musste gegen einen Brand in einem Müllbunker in Magdeburg vorgehen. (Symbolbild) © 123RF/teka77 Der Müllbunker Magdeburg-Rothensee, der sich auf einer Anlage im Gewerbegebiet Nord befindet, hatte plötzlich Feuer gefangen. Wie genau es dazu kommen konnte, ist völlig unklar. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste bis in die Nacht hinein gegen die Flammen gekämpft werden. Letzte Glutnester konnten dann am Dienstag gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand. Feuerwehreinsätze Verbotenes Lagerfeuer löst Großeinsatz aus: Das wird teuer! In dem betroffenen Bunker lagerten Hausmüllabfälle. Diese werden dort verbrannt, um Strom und Fernwärme zu erzeugen, teilte das zuständige Unternehmen mit. Ein genauer Sachschaden kann derzeit noch nicht benannt werden.

Titelfoto: 123RF/teka77