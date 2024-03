Feuer-Drama in Seniorenheim: Vier Tote und 21 Verletzte! Innenminister zeigt sich bestürzt

Bedburg-Hau - Bei einem Brand in einer Seniorenresidenz im niederrheinischen Bedburg-Hau sind in der Nacht mindestens vier Menschen gestorben. Viele weitere wurden bei dem Unglück verletzt. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (71, CDU ) zeigte sich bestürzt.

Eine Sprecherin der Polizei berichtete, dass vier Senioren in dem Feuer ihr Leben verloren haben. Eine Person schwebt demnach in Lebensgefahr, ein Feuerwehrmann und ein Polizist wurden schwer verletzt. 21 weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Die Flammen hatten sich bereits so weit ausgedehnt, dass Teilbereiche des zweigeschossigen Gebäudes nicht mehr betreten werden konnten. Um die Heimbewohner zu retten, mussten die Feuerwehrleute einige Fenster einschlagen.

Wie die Polizei Kleve am Montagmorgen gegenüber TAG24 bestätigte, brach das Feuer in der Residenz "Haus Simon" im Ortsteil Qualburg gegen 3.50 Uhr aus. Zuerst hatte der WDR berichtet.

Die Bewohner werden, auch aufgrund des "massiven Rauchschadens", in anderen Heimen untergebracht.

Angaben der Feuerwehr zufolge ist das Haus nicht mehr bewohnbar. "Die Entwicklung ist, dass das Pflegeheim nicht mehr bewohnbar ist, weil die Brandmeldeanlage zerstört ist", sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr am Montagvormittag der Nachrichtenagentur dpa.

46 andere Senioren mussten evakuiert und mit Bussen in eine Mehrzweckturnhalle gebracht werden. Dort werde nun ihr Gesundheitszustand untersucht. "Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Verletzte hinzukommen: Es war ein großer Schock für sie", so die Sprecherin.

Während einige der Bewohner vom Rettungsdienst notfallmedizinisch im Seniorenheim versorgt wurden, wurden andere bereits in Krankenhäuser gebracht. Ebenso der Polizist und der Feuerwehrmann, die jedoch wenig später wieder entlassen werden konnten.

Nur wenige Stunden nach dem Brand eilte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (71, CDU) an den Unglücksort, um sich ein Bild zu machen.

Pflegerinnen aus dem Haus trauern um die verstorbenen Menschen. © Christoph Reichwein/dpa

Brände in Senioren- oder Pflegeeinrichtungen haben häufig tragische Folgen. So starben im September 2022 drei Menschen bei einem Feuer in einem Altenheim im niedersächsischen Wardenburg.



Patientenschützer fordern daher seit Jahren einen besseren Brandschutz für Pflege- und Altenheime. "Die Zahl der Brände in Pflegeheimen bleibt auf einem konstant hohen Niveau, allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres hat es 26 Mal gebrannt", so Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz gegenüber der dpa.

"Das macht offenkundig, dass die Regelungen des vorbeugenden Brandschutzes in den 16.000 Pflegeeinrichtungen nicht ausreichen."

Die Stiftung fordert eine gesetzliche Pflicht, jedes Zimmer mit selbstständigen Löschanlagen auszustatten. "Denn diese Technik reagiert auf Wärme oder Rauch und bekämpft damit sowohl Entstehungsbrände als auch unkontrollierte Rauchgasentwicklung frühzeitig."

"Sprinkleranlagen könnten hier Leben retten und Sachschäden deutlich minimieren", sagte Brysch weiter. "Was in Möbelhäusern und Lagerhallen seit Langem Standard ist, muss auch in Pflegeheimen gelten."