04.03.2024 09:00 6.413 Feuer-Drama in Seniorenheim: Vier Tote und zahlreiche Verletzte!

Bei einem Brand in einer Seniorenresidenz in Bedburg-Hau sind in der Nacht mindestens vier Menschen gestorben. Über 50 weitere wurden bei dem Unglück verletzt.

Von Amalia Seefeldt

Titelfoto: Montage: Christoph Reichwein/dpa (2)