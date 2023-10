05.10.2023 10:17 1.244 Feuer greift auf mehrere Gebäude über: Hunderttausende Euro Schaden bei Brand auf Dreiseitenhof

Von Eric Mittmann

Zwenkau - Ein anfänglicher Reifenbrand hat in der Nacht zu Donnerstag in Zwenkau auf mehrere Gebäude eines Dreiseitenhofs übergegriffen und dabei hunderttausende Euro an Schaden verursacht. Bei einem Brand auf einem Dreiseitenhof in Zwenkau sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Gebäude zerstört worden. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 erklärte, war der Brand auf der Zeitzer Straße gegen 1.40 Uhr bekannt geworden. Das Feuer soll zunächst im Bereich einiger gelagerter Reifen ausgebrochen sein und sich anschließend schnell innerhalb der Garage ausgebreitet haben, in der Traktoren gelagert waren. "Außerdem griffen die Flammen noch auf eine Scheune sowie einen Geräteschuppen über." Feuerwehreinsätze Großbrand in Industriegebiet: Wäschereihalle nicht begehbar Zahlreiche Feuerwehrkräfte aus Zwenkau, Groitzsch, Pegau, Böhlen, Markkleeberg, Regis-Breitingen und Elster-Trebnitz eilten zum Ort des Geschehens. Als die Kameraden an dem Hof eintrafen, loderten dort bereits die Flammen. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend an die Löscharbeiten, konnten der Flammen schließlich Herr werden. Der Schaden fiel dennoch enorm aus. Die betroffenen Gebäude wurden fast vollständig zerstört. Brand auf Dreiseitenhof in Zwenkau: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Das Feuer soll zunächst im Bereich von gelagerten Reifen ausgebrochen sein. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Mittels eines Baggers mussten schließlich noch Gebäudeteile eingerissen werden, um letzte Glutnester abzulöschen. Bis zum Sonnenaufgang war die Feuerwehr im Einsatz. "Eine genaue Schadenssumme können wir aktuell noch nicht mitteilen. Wir schätzen jedoch, dass diese sich im sechsstelligen Bereich bewegen wird", so Graupner. Immerhin: Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus des Hofs konnte verhindert werden. Dieses sei weiterhin bewohnbar. Feuerwehreinsätze Großbrand in Behinderten-Einrichtung: 60 Kräfte im Einsatz Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier