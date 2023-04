16.04.2023 09:26 Feuer in Düsseldorfer Mehrfamilienhaus: Zeugen melden "sichtbar große Flammen"

In Düsseldorf hat eine Frau bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Von Laura Miemczyk

Düsseldorf - Bei einem Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf ist eine Frau verletzt worden. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. © Florian Schmidt Die Kameraden waren nach eigenen Angaben am späten Samstagabend gegen 22.50 Uhr von mehreren Anwohnern in die Erkrather Straße im Stadtteil Lierenfeld alarmiert worden, nachdem diese "sichtbar große Flammen" beobachtet hatten, die aus einem Mehrfamilienhaus schlugen. Weil die Zeugen zudem noch Personen in der betroffenen Wohnung vermuteten, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst umgehend mit mehreren Löschzügen zum Ort des Geschehens aus. Als die rund 45 Kräfte dann nur wenige Minuten später am Einsatzort angekommen waren, hatten alle Personen das Gebäude bereits verlassen. Die Kameraden machten das Feuer auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Stock des Hauses ausfindig und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. "Das Feuer konnte nicht auf das Innere des Gebäudes übergreifen", schilderte ein Sprecher. Feuerwehreinsätze Nordsachsen: Wohnhaus bei Brand vollständig zerstört, Eigentümer im Krankenhaus Alle Bewohner seien durch den Rettungsdienst betreut worden. Eine Frau habe dabei über Atembeschwerde geklagt und sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben. Die Polizei habe dazu die Ermittlungen aufgenommen, hieß es lediglich.

Titelfoto: Florian Schmidt