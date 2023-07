09.07.2023 18:24 Feuer in psychiatrischer Klinik ausgebrochen! 19 Patienten teils schwer verletzt

In einer psychiatrischen Klinik in Lüdenscheid ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. 19 Menschen wurden durch den Brand teilweise schwer verletzt.

Von Nicole Reich

Lüdenscheid – Zu dramatischen Szenen ist es am heutigen Sonntagnachmittag in einer psychiatrischen Klinik in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) gekommen. Ein Feuer brach aus, zahlreiche Patienten mussten gerettet werden. Die Feuerwehr musste am Sonntag einen Brand in einer psychiatrischen Klinik in Lüdenscheid löschen. (Symbolbild) © 123RF/udo72 19 Klinik-Bewohner wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Abend mitteilte. 15 Patienten erlitten demnach leichte Verletzungen, während vier Menschen als schwer verletzt gelten. Sie wurden aus dem Gebäude evakuiert und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Feuerwehreinsätze Feld brennt auf 6000 Quadratmetern! Rauchsäule sogar aus der Nachbarstadt sichtbar Das Feuer war gegen kurz nach 16 Uhr in einem Zimmer der psychiatrischen Klinik an der Brüninghauser Straße ausgebrochen. Die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe seien derzeit noch unklar, hieß es. Die Feuerwehr konnte die Flammen inzwischen löschen.

