15.10.2023 11:51 Feuer in Sudenburger Wohnhaus: Mann erleidet Knochenbruch

Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg kam es am Samstag zu einem Brand in einem Wohnhaus. Dabei verletzte sich ein Mann und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von Robert Lilge

Am gestrigen Samstagabend hat sich ein Mann bei einem Wohnhausbrand in Magdeburg verletzt. Am Samstagabend ist in Magdeburg ein Feuer in einem Sudenburger Wohnhaus ausgebrochen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Das Feuer war im Stadtteil Sudenburg in der Helmstedter Straße ausgebrochen, teilte die Berufsfeuerwehr Magdeburg gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Insgesamt mussten sechs Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Zum Einsatz kam auch ein Einsatzfahrzeug mit Drehleiter. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe stellten einen Bus zur Verfügung, in dem sich die Geretteten aufhalten konnten. Ein Mann kam mit einem Knochenbruch ins Krankenhaus. Die Wohnungen in dem Haus sind durch das Feuer und den Löschvorgang derzeit nicht bewohnbar. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnten die Kameraden noch keine Angaben machen. Angerückt waren 66 Feuerwehrkräfte mit 17 Einsatzwagen.

Titelfoto: David Inderlied/dpa