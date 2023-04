11.04.2023 12:00 Feuer wütet in Wuppertaler Grundschule: Kräfte durchsuchen Gebäude

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Dienstag zu einem Feuer in einer Grundschule in Wuppertal-Cronenfeld ausgerückt. Der Brand war rasch gelöscht.

Von Laura Miemczyk

Wuppertal - In einer Grundschule in Wuppertal ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Es wurde niemand verletzt. Die Kameraden brachte den Brand rasch unter Kontrolle. © Tim Oelbermann Wie die Westdeutsche Zeitung am Dienstag berichtete, waren die Kameraden in der vergangenen Nacht gegen 0.15 Uhr zur Hermann-Herberts-Grundschule an der Cronenfelder Straße ausgerückt. Demnach hatte in einem der Räume der Schule ein Feuer gewütet, das bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung gebrannt habe. Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf darüberliegende Räume verhindern und hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Feuerwehreinsätze Auto steht lichterloh in Flammen: Anwohner schlagen Alarm Das gesamte Gebäude sei nach Personen abgesucht worden, da sich in mehreren Räumen Licht befunden habe, wie aus dem Bericht hervorging. Jedoch habe niemand angetroffen werden können. Die Wuppertaler Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. © Christoph Petersen Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Titelfoto: Christoph Petersen