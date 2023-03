28.03.2023 09:58 Feuer zerstört Einfamilienhaus: Mindestens 350.000 Euro Sachschaden!

Frankenblick - In einem Wohnhaus in Frankenblick im Landkreis Sonneberg ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr versuchte alles, konnte das Haus aber nicht mehr retten. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Rabenäußig Das Gebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehren im Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnten die Kameraden das Einfamilienhaus nicht mehr retten. Es wurde komplett zerstört, wie die Polizei berichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 350.000 Euro beziffert. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Diese soll nun ermittelt werden. Trotz des enormen Schadens gab es den Angaben nach keine Verletzte.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Rabenäußig