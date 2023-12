Feuerwehr rettet Schwerverletzten aus brennender Wohnung: Verbrennungen dritten Grades

Wuppertal - In Wuppertal hat ein Mann bei einem Wohnungsbrand schwere Verletzungen erlitten. Er musste von Feuerwehrkräften aus den brennenden Räumlichkeiten gerettet werden.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten am späten Dienstagabend zu dem Haus an der Beyenburger Straße aus. © Christoph Petersen

Wie ein Feuerwehrsprecher informierte, war das Feuer in der Wohnung an der Beyenburger Straße im Stadtteil Langerfeld-Beyenburg am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr ausgebrochen.

Demnach hatten Zeugen eine starke Rauchentwicklung aus dem Wohngebäude gemeldet, woraufhin die Kameraden sich unverzüglich auf den Weg zum Einsatzort machten.

Vor Ort gingen die Kräfte in die Brandwohnung vor und stießen dort auf einen schwer verletzten Mann, der sofort ins Freie gerettet wurde. Die Person erlitt Verbrennungen dritten Grades und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Kameraden.

Sieben weitere Menschen wurden von Rettungssanitätern versorgt.