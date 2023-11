16.11.2023 17:24 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Kind und Katzen aus Brandwohnung gerettet

In Aue hat es am Donnerstag einen Wohnungsbrand in der Lindenstraße gegeben. Ein Kind und zwei Katzen konnten gerettet werden.

Von Victoria Winkel

Aue-Bad Schlema - Die Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand in Aue (Erzgebirgskreis) gerufen. Feuerwehreinsatz in Aue: In der Lindenstraße brannte es in einer Wohnung. © Niko Mutschmann Der Brand war in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße ausgebrochen. Nach Informationen vom Brandort hatten zwei Kinder den Qualm bemerkt, der aus den Fenstern kam, und dann die Rettungsleitstelle informiert. Die Feuerwehren aus Aue, Bad Schlema, Lößnitz und Alberoda eilten zu dem Haus. Trotz des schnellen Einsatzes ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Ein Anwohner soll ein Kind, das sich in der Wohnung befand, noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus der Wohnung geholt haben. Die Kameraden retteten mehrere Katzen. Für zwei Vögel kam dagegen jede Hilfe zu spät. Feuerwehreinsätze Gastank brennt: Feuerwehr-Großeinsatz in Göppingen! Das Kind kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Während der Löscharbeiten musste die Lindenstraße voll gesperrt werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

