31.10.2023 10:19 Großbrand in Autohaus sorgt für immensen Sachschaden!

Ein Großbrand in einer Werkstatt in Reutlingen hat am frühen Dienstagmorgen einen immensen Sachschaden verursacht.

Von Johanna Baumann

Reutlingen - Ein Großbrand in einer Werkstatt in Reutlingen hat am frühen Dienstagmorgen einen immensen Sachschaden verursacht.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 21 Fahrzeugen und 112 Einsatzkräften vor Ort. © 7aktuell.de | Alexander Hald Die Feuerwehr rückte gegen 2.50 Uhr bei der Autowerkstatt in der Konrad-Adenauer-Straße an. Zu diesem Zeitpunkt stiegen bereits Flammen und dichter Rauch aus dem Gebäude hervor. Laut aktuellem Stand der Polizei brach der Brand in der Lackiererei des Autohauses aus. Verletzte gab es keine. Insgesamt wurden sieben Autos beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen Betrag von mehreren Hunderttausend Euro geschätzt. Mittlerweile konnte das betroffene Gelände wieder freigegeben werden. © 7aktuell.de | Alexander Hald Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald