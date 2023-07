23.07.2023 07:58 1.457 Flammen-Meer in Papierfabrik: Feuer wird wohl noch tagelang lodern

Der verheerende Brand in einer Papierfabrik in Zülpich wird die Feuerwehr wohl noch mehrere Tage lang in Atem halten.

Von Nicole Reich

Zülpich – Der Einsatz der Feuerwehr wegen des verheerenden Brandes in einer Papierfabrik in Zülpich (Kreis Euskirchen) ist noch längst nicht beendet. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch bis Mittwoch andauern. Das Feuer hat sich mit großer Geschwindigkeit auf dem Gelände der Papierfabrik ausgebreitet. © Benedict Lickfeld/Nord-West-Media/dpa Das Feuer war bereits am vergangenen Freitagnachmittag ausgebrochen und hatte für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Zeitweise waren mehr als 250 Einsatzkräfte vor Ort, um das Flammenmeer unter Kontrolle zu bringen. Bis alle Glutnester in den tausenden Papierballen gefunden und gelöscht sind, wird es jedoch noch eine ganze Zeit dauern, wie ein Feuerwehrsprecher der dpa in der Nacht zum Sonntag sagte. Es handle sich dabei um eine aufwendige Aufgabe. Für Sonntag sei zu erwarten, dass die Einschränkungen im regionalen Zugverkehr aufgehoben werden könnten. Der Fahrbetrieb der Rurtalbahn war zwischenzeitlich eingestellt und auch der Bahnverkehr zwischen Zülpich und Vettweiß (Kreis Düren) beeinträchtigt worden. Feuerwehreinsätze Brennende Taube verursacht Feuerwehreinsatz Zudem war die B477 zwischen der Abzweigung Richtung Geich und der B265 vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt. Durch den Großbrand kam es im Umkreis der Papierfabrik und selbst in der circa 15 Kilometer entfernten Stadt Euskirchen zu Rußniederschlag. Durch teils starken Wind breitete sich der Ruß sowie Brandgeruch auch bis in die Gemeinde Swisttal und nach Rheinbach im benachbarten Rhein-Sieg-Kreis aus. Großbrand in Zülpich: Feuerwehrmann muss wegen Schwächeanfall ins Krankenhaus Ein Feuerwehrmann hatte bei den Löscharbeiten am Samstag einen Schwächeanfall erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden. Von weiteren Verletzten war am Sonntagmorgen nicht die Rede. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache erst ein kleiner Haufen mit Papierschnipseln im Bereich eines Altpapierplatzes auf dem Fabrikgelände in Brand geraten. Kurz darauf habe das Feuer auf einen großen Stapel Altpapier übergegriffen, woraufhin zügig tausende Papierballen brannten. Das Feuer griff außerdem auf ein angrenzendes Feld über. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Offenbar hatten Mitarbeiter der Firma mit dem Umsetzen von noch nicht betroffenen Papierballen dafür gesorgt, dass das Feuer nicht darüber hinaus noch größere Ausmaße annehmen konnte.

Titelfoto: Benedict Lickfeld/Nord-West-Media/dpa