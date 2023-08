Flammeninferno im Elsass: Neun Tote in Trümmern gefunden!

Colmar - In der Gemeinde Wintzenheim bei Colmar kam es am Mittwochmorgen zu einem heftigen Brand. Neun tote Menschen wurden bis zum Mittag aus den Trümmern geborgen. Die Suche nach den weiteren zwei Vermissten läuft.

Die Einsatzkräfte suchen auf Hochtouren nach den Vermissten. © Patrick Kerber/dpa

Wie die zuständige Präfektur mitteilte, sei das Feuer gegen 6.30 Uhr in einer privaten Ferienunterkunft in der Hauptstraße ausgebrochen. Über die Hälfte des rund 500 Quadratmeter großen Gebäudes sei dabei in Brand geraten.

Den rund 76 Feuerwehrleuten gelang es, die Flammen zügig unter Kontrolle zu bekommen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs soll sich eine Gruppe Erwachsener aus der Stadt Nancy im Haus befunden haben. 17 Personen konnten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden.

Ein verletzter sowie ein unter Schock stehender Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht. Elf Erwachsene mit leichter geistiger Behinderung sowie einen Betreuer galten am frühen Mittwochmorgen als vermisst.

Mittlerweile konnten neun tote Personen aus den Trümmern geborgen werden.

"Leider gibt es keine großen Zweifel. All diese Personen waren in der Unterkunft und konnten nicht mehr herauskommen", berichtete Christophe Marot, der Generalsekretär der Präfektur Haut-Rhin gegenüber dem Sender France Info.