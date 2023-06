04.06.2023 12:24 748 Flüchtlingsunterkunft steht in Flammen: Ein Toter und zehn Verletzte in Thüringen!

Am Sonntagmorgen kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda (Thüringen) zu einem Brand, bei dem eine Person verstarb. 250 Bewohner wurden evakuiert.

Von Malte Kurtz

Apolda - Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Apolda ein tragisches Unglück, als eine Person infolge eines Feuers in einer Flüchtlingsunterkunft verstarb. Ersten Medienberichten zufolge solle es sich bei dem Opfer um einen neunjährigen Jungen handeln. Am Sonntagmorgen brach in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda ein Feuer aus. Eine Person kam zu Tode. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV In einem Wohnbereich der vom Kreis betriebenen Flüchtlingsunterkunft kam es nach ersten Angaben der Landespolizeidirektion Thüringen gegen 5 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Wohnbereich. Zum Zeitpunkt der Erstmeldung verkündete die Polizei bereits, dass eine Person infolge des Feuers ums Leben gekommen war. Wenig später kursierten daraufhin Berichte darüber, dass es sich laut dem Bürgermeister der Stadt bei dem Opfer um einen neunjährigen Jungen handeln soll. Wie die Landespolizeidirektion später gegen Sonntagmittag bekannt gab, lässt sich dies derzeit noch nicht bestätigen. Zwar fanden die Einsatzkräfte einen Leichnam, ob es sich allerdings um besagtes Kind handle, müsse erst eine gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigen. Feuerwehreinsätze Gartenhaus explodiert in Kleingartenanlage: Eine Person verletzt sich schwer Insgesamt mussten 250 Personen evakuiert werden. Zehn Personen wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, so die offiziellen Zahlen der Polizei. Zehn Menschen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Bewohner werden mit Bussen vorübergehend nach Hermsdorf gebracht Die 250 evakuierten Bewohner werden von Bussen vorübergehend zur Erstaufnahmestelle nach Hermsdorf gebracht. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Wie die Pressesprecherin des Landratsamtes Weimarer Land gegenüber TAG24 am Sonntag erklärte, werden die Bewohner der Unterkunft derzeit von Bussen der PVG zur Erstaufnahmestelle nach Hermsdorf gebracht, wo sie vorübergehend unterkommen sollen. Sobald es wieder möglich sei, sollen die Geflüchteten dann wieder in die Unterkunft in Apolda zurückkehren. Die Pressesprecherin, die im Rahmen der Evakuierung selbst vor Ort war, betonte dabei, dass der Ablauf "sehr ruhig" und "sehr gesittet" vonstattengehe. Notfallhelfer seien vor Ort, die den Betroffenen Unterstützung leisten. Feuerwehreinsätze Großeinsatz für die Feuerwehr: Hausbrand sorgt für Mega-Schaden! Die Polizei ermittelt unterdessen zur Brandursache.

Titelfoto: Bildmontage: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV