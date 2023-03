10.03.2023 09:56 Folgenschwerer Brand in Mehrfamilienhaus: Zehn Bewohner verletzt im Krankenhaus

In Friedrichroda (Landkreis Gotha) ist am Donnerstagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt.

Von Christian Rüdiger

Friedrichroda - In Friedrichroda (Landkreis Gotha) ist am Donnerstagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, den enormen Schaden allerdings nicht. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa Wie die Polizei berichtet, konnten sich alle Hausbewohner selbstständig aus dem brennenden Gebäude in der Schillerstraße retten. Dabei verletzten sich insgesamt 13 Menschen leicht. Zehn davon wurden im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Unter den Leichtverletzten befindet sich auch ein Kamerad der Feuerwehr. Eine 63-jährige Bewohnerin verletzte sich dagegen schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Laut Polizei ist sie aber außer Lebensgefahr. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Dachgeschoss löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro beziffert. Ob das Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar ist, muss nun durch Fachleute geprüft werden.

