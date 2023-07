09.07.2023 16:52 1.508 Gebäude brennt in Innenstadt und greift auf Wohnhaus über

In Winsen (Luhe) im Landkreis Hamburg ist am Sonntag ein Zwischentrakt eines leerstehendes Gebäude im Innenstadtbereich in Brand geraten.

Von Nora Petig

Winsen (Luhe) - In Winsen Luhe (Landkreis Hamburg) ist am Sonntag ein leerstehendes Gebäude im Innenstadtbereich in Brand geraten. Feuerwehrleute löschen das brennende Gebäude. © JOTO Wie eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, habe das Feuer inzwischen auf ein Wohngebäude übergegriffen. Auf Fotos ist zu sehen, wie meterhohe Flammen aus dem Dach schlagen und dichter Qualm aufsteigt. Aktuell (Stand 16.46 Uhr) laufe der Löscheinsatz noch. Verletzt wurde bislang niemand, so die Sprecherin. Weitere Details waren am Sonntagnachmittag noch nicht bekannt.

Titelfoto: JOTO