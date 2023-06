09.06.2023 16:48 1.789 Großalarm! Feuerwehr muss gleich zwei Waldbrände löschen

Gleich zwei Waldbrände in Hamburg-Heimfeld und Niendorf haben am Freitag die Feuerwehr in Hamburg auf Trab gehalten.

Von Lara Westphal

Hamburg - Gleich zwei Waldbrände haben am Freitag die Feuerwehr in Hamburg beschäftigt. Feuerwehrleute löschen einen Waldbrand in Heimfeld. © Christoph Seemann / Hamburg News Wie das Lagezentrum der Hamburger Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, brannten gegen 14 Uhr in einem Waldstück in Heimfeld rund 100 Quadratmeter Waldboden. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. "Wir haben den Waldboden gekühlt, das war eine relativ kurze Sache", betonte der Sprecher. Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr wurde vorsorglich alarmiert, um einen Brandausbruch durch alte Brandbomben auszuschließen. 500 Quadratmeter Grünfläche in Flammen Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot in Hamburg-Niendorf an. © Christoph Seemann / Hamburg News Deutlich mehr hatten die Einsatzkräfte in einem Waldstück im Sachsenstieg in Hamburg-Niendorf zu tun. Dort brannte eine Grünfläche auf rund 500 Quadratmetern. Es wurde Großalarm ausgelöst. Zwei Löschzüge, mehrere Freiwillige Feuerwehren aus Hamburg und Schleswig-Holstein sowie die Flughafenfeuerwehr waren im Einsatz. "Das Feuer drohte auf ein Waldstück überzugreifen", so der Sprecher. Die Brandbekämpfung verlief jedoch auch hier erfolgreich. Gegen 16 Uhr war das Feuer gelöscht.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News