22.05.2023 06:40 Großbrand hält Feuerwehr in Atem: Verwaltungs-Gebäude steht in Flammen, Straßen gesperrt

Ein großes Feuer in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude in Kohlscheid hält seit etlichen Stunden die Feuerwehr in Atem.

Kohlscheid - Ein Großbrand in Kohlscheid bei Aachen hält derzeit etliche Kräfte der Feuerwehr in Atem. Die Feuerwehr war auch am Montagmorgen noch mit zahlreichen Kräften vor Ort. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Das Feuer war am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in einem leer stehenden ehemaligen Verwaltungsgebäude in der Innenstadt ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte rückten demnach sofort nach der Alarmierung in die Roermonder Straße aus und begannen mit den Löscharbeiten. Verletzt wurde bei dem Brand bisher niemand. Laut Feuerwehrinformationen dauert der Löscheinsatz voraussichtlich noch einige Stunden an. Über die Ursachen des Feuers war zunächst noch nichts bekannt. Die "Aachener Zeitung" sprach von "einem der größten Feuerwehreinsätze in der Geschichte Kohlscheids". Am Abend hätten sich zahlreiche Schaulustige vor dem prachtvollen Gebäude versammelt. Die Roermonder Straße bleibt zwischen Honigmannstraße und Weststraße vorerst gesperrt. Eine Umleitung sei eingerichtet worden. "Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren", informierte die Polizei.

