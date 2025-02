Großbrand im Erzgebirge: Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Großeinsatz am Freitagvormittag bei Wiesa im Erzgebirge. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler

Am Freitagmorgen brach in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet in Wiesa (Ortsteil von Thermalbad Wiesenbad) ein Feuer aus.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, geriet dort ein Akku in Brand. Dadurch kam es zu einer enormen Rauchentwicklung.

Auch die Warn-App NINA schlug Alarm: Durch den Brand kommt es zur Belästigung mit Rauchgasen und Brandgeruch.

Die Ortschaften Schönfeld und Wiesa sollen dementsprechend gemieden werden. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.



Nach dem aktuellen Kenntnisstand der Polizei gibt es keine Verletzten. Die Löscharbeiten sind noch in vollem Gange.