Großbrand im Erzgebirge: Umfeld muss evakuiert werden

Große Rauchwolken ziehen über Wiesa. © Uwe Meinhold

Am Freitagmorgen brach in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet in Wiesa (Ortsteil von Thermalbad Wiesenbad) ein Feuer aus.

Eine Firma hatte dort eine Lagerhalle zur Entsorgung von Akkus angemietet. Einige Akkus sind dort am Morgen in Brand geraten. Dadurch kam es zu einer enormen Rauchentwicklung.

Markus Plohmann (38) von der Feuerwehr Schönfeld gegenüber TAG24: "Ein massiver Löschangriff wird durchgeführt, um den Brand unter Kontrolle zu bringen."

Auch die Warn-App NINA schlug Alarm: Durch den Brand kommt es zur Belästigung mit Rauchgasen und Brandgeruch.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand der Polizei gibt es keine Verletzten.