Großbrand in Gewerbebetrieb: Gefahrgut explodiert - Katastrophenwarnung!

Ludwigsfelde - Auf einem Betriebsgelände in Ludwigsfelde ( Brandenburg ) brennt es am Samstagmorgen lichterloh. Zudem sind Explosionen zu hören.

Die alarmierte Feuerwehr hat Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet. © Morris Pudwell

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine Warnmeldung herausgegeben.

Den Angaben zufolge stehen in Genshagen in der Seestraße mehrere Lkw in Flammen sowie die dort gelagerten Gefahrenstoffe.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, versucht aktuell, den Brand unter Kontrolle zu bringen und hat Maßnahmen zur Schadensabwehr eingeleitet.

Um den betroffenen Bereich kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Daher werden die Anwohner im unmittelbaren Umfeld des Gewerbegebietes Genshagen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weitere Explosionen rund um den Einsatzort können derzeit nicht ausgeschlossen werden, sodass die Bevölkerung per Apps, wie Biwapp Katwarn, NINA und Mowas über die aktuell bestehende Gefahr informiert wurde.

Das betroffene Gebiet ist weiträumig zu umfahren.