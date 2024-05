25.05.2024 17:44 2.496 Große Rauchwolke über Aue: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus

Am heutigen Samstagnachmittag brach in einer Autowerkstatt in Aue ein Feuer aus.

Von Sarah Fuchs

Aue - Großeinsatz am Samstagnachmittag in Aue (Erzgebirge). Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Aue und Umgebung ist im Einsatz. © Niko Mutschmann Bereits aus der Ferne ist in Aue eine große dunkle Rauchwolke zu sehen. Ersten Informationen zufolge brennt es in einer privaten Autowerkstatt an der Schwarzenberger Straße. In dem Gebäude soll offenbar auch Propangas gelagert sein. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz in Lunzenau: Dachstuhl in Flammen Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zuhalten. Die B101 wurde mittlerweile kurz nach Ortseingang Aue, in Höhe Möbelhaus Illing, voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Eine große schwarze Wolke verbreitet sich über Aue. © Niko Mutschmann TAG24 informiert Euch an dieser Stelle, sobald weitere Informationen zu dem Brand vorliegen.

Titelfoto: Niko Mutschmann