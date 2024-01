12.01.2024 13:07 Große Rauchwolke über Schwenningen: Lagerhalle in Vollbrand!

Eine Lagerhalle in Villingen-Schwenningen stand am Freitagvormittag in Vollbrand. Verletzte gab es keine.

Von Johanna Baumann

Villingen-Schwenningen - Große Rauchwolken haben am Freitagvormittag in Schwenningen für Aufsehen gesorgt. Eine Lagerhalle stand in Vollbrand! Es entstand eine starke Rauchentwicklung. © Kamera24 Gegen 9.30 Uhr brach das Feuer in der Halle eines Baustoffunternehmens aus. Teile des Gebäudes gerieten in Vollbrand. Kurz darauf eilten die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zum Spittelbronner Weg. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar und muss ermittelt werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Löscheinsatz dauert derzeit an. Die Feuerwehr war im Großeinsatz vor Ort. © Kamera24 Aufgrund starker Rauchentwicklung bat die Polizei die Anwohner, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Titelfoto: Kamera24