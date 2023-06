03.06.2023 21:04 Großeinsatz für die Feuerwehr: Hausbrand sorgt für Mega-Schaden!

In Garrel hat am Samstagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Flammen richteten einen Schaden in Höhe von 500.000 Euro an. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Von Bastian Küsel

Garrel - Großeinsatz für die Feuerwehr: Am Samstagabend hat ein Einfamilienhaus in Garrel (Niedersachsen) gebrannt. Die Flammen sorgten für einen erheblichen Schaden. In Garrel hat am Samstagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Flammen richteten einen Schaden in Höhe von 500.000 Euro an. © -/NWM-TV/dpa Das Wohnhaus an der Wittenhöher Straße im Ortsteil Varrelbusch geriet gegen 18 Uhr in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer erstreckte sich demnach über das gesamte Gebäude und richtete einen Schaden in Höhe von 500.000 Euro an. Auch angrenzende Gebäude wurden durch die große Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Verletzte gab es aber nicht. Feuerwehreinsätze Dreiste Einbrecher fackeln Bienenstock ab: Fast alle Tiere sterben Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner im Umkreis dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

